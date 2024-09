Quarta terá baixa umidade do ar e sem previsão de chuvas no Acre

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 11, no Acre indica tempo quente e seco em todo o estado. O sol predominará, e não há previsão de chuvas. As temperaturas devem atingir máximas de até 37°C em algumas regiões.

A umidade relativa do ar nas horas mais quentes pode ficar entre 25% e 40%, o que requer atenção para a hidratação e cuidados com a saúde. Ventos fracos e variáveis completam a previsão para o estado.

Detalhes por Região:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C. O tempo será ensolarado e seco, com baixa umidade do ar à tarde.

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 36°C e 38°C. O clima será quente e seco, sem previsão de chuva.

– Plácido de Castro e Acrelândia Mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C. Céu claro e tempo seco durante o dia.

– Sena Madureira e Manuel Urbano: Mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 35°C e 37°C. Tempo firme e ensolarado.

– Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 36°C e 38°C. Sem previsão de chuvas, o tempo se mantém quente.

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C. O tempo será ensolarado com baixa umidade do ar à tarde.