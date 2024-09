Tião Bocalom tem café da manhã, entrevista na TV e reunião com líderes evangélicos

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem como agenda de campanha nesta terça-feira (3) café da manhã, entrevista na TV e reunião com lideranças de igreja evangélica.

De acordo com a coordenação de campanha do candidato, às 6h30, Bocalom visita à Panificadora Chalé do Trigo, no bairro Aviário. Às 11h30min, Bocalom é entrevistado na TV Amazônia.

Às 14h, Bocalom se reúne com a Pra. Fátima Batistela, da Igreja Batista do Bosque, e um grupo de lideranças que apoiam sua candidatura, na Estrada do Amapá. Das 15h às 18h, Bocalom visita lojas Multicar, Agronorte, Casa do Adubo e Mitsubishi, na Via Chico Mendes.