Acre suspende atividades físicas nas escolas devido a qualidade do ar

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, informou na noite dessa segunda-feira, 2, a suspensão temporária apenas das aulas que envolvem atividades físicas, até que a qualidade do ar volte à normalidade.

Apesar da presença de fumaça oriunda das queimadas, decidiu-se manter as aulas teóricas nas escolas da rede estadual de ensino. Segundo o governo, a medida administrativa visa garantir o cumprimento do calendário escolar e evitar atrasos que possam prejudicar os alunos nas provas avaliativas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até ulterior deliberação.

“Reforçamos a recomendação de ingestão de líquidos e utilização de máscaras durante este período, como medida preventiva contra os efeitos da fumaça”, escreveu o Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho.