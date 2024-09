Espanhol Sergio Ramos é oferecido ao Corinthians, que avalia condições de negócio

O Corinthians monitora a situação do zagueiro espanhol Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid. O jogador está livre no mercado e teve seu nome levado ao clube paulista por meio de intermediários.

O Timão se surpreendeu com a possibilidade, mas trata a situação com cautela e considera um acerto pouco provável. Ainda não há negociação, embora o clube paulista já saiba a pedida financeira do defensor de 38 anos.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, está na Europa para colaborar com os trâmites finais da negociação com Memphis Depay.

Os vencimentos mensais pedidos pela equipe de Sergio Ramos ficam acima dos solicitados por Memphis Depay. Vale destacar que, no caso do holandês, o Timão terá a parceria da casa de apostas “Esportes da Sorte”, patrocinadora máster do clube, para arcar com os valores.

Multicampeão no futebol europeu pelo Real Madrid, Sergio Ramos disputou a última temporada pelo Sevilla, que optou por não renovar seu contrato. Antes disso, ele também passou pelo PSG, entre 2021 e 2023.