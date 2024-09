“Precisamos de medidas urgentes”, diz ministro da Agricultura sobre queimadas

Em um momento no qual grande parte do Brasil enfrenta queimadas, é preciso que o mundo se comprometa com medidas urgentes para combater o aquecimento global. O apelo foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), nesta segunda-feira (9), durante evento em Cuiabá (MT).

Fávaro, que participa nesta semana de reuniões do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20 no Brasil, no Mato Grosso, afirmou que havia preocupações de que as queimadas previstas para esta época do ano tirassem o brilho do evento realizado na capital mato-grossense.

“Infelizmente, as previsões se confirmaram, mas não só para o Mato Grosso, mas todo o Brasil queimando. Eu acho que Deus nos permite mostrar também para o mundo que precisamos de medidas urgentes”, disse Fávaro.

O ministro indicou que acordos do âmbito do G20 deveriam prever questões ligadas à sustentabilidade ambiental e produção agrícola.

“Acho que deste momento difícil das queimadas no Brasil vão ter que sair a sensibilidade e o compromisso mundial em reverter as mudanças climáticas. É possível, tenho certeza que é possível”, acrescentou.

Fávaro está à frente das atividades do GT da Agricultura do G20 no Brasil.

Os encontros ocorrerão entre os dias 10 e 14 de setembro, com a presença de ministros de Estado de outros países e 21 delegações.