Sensação térmica em Rio Branco registra 41ºC, aponta boletim

Nesta quinta-feira (12), Rio Branco, capital do Acre, registrou uma sensação térmica de 41°C, de acordo com dados da plataforma do Google. A temperatura oficial na capital foi de 35°C, mas a combinação de alta umidade e ventos fracos fez com que o boletim registrasse ‘calor excessivo’.

Segundo informações, a umidade relativa do ar mínima varia entre 20 e 30%, durante a tarde, e a máxima, entre 80 e 90%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo firme, quente, seco e ensolarado. Não chove. A umidade relativa do ar mínima, varia entre 25 e 35%, durante a tarde, e a máxima, entre 85 e 95%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.