SAERB diz ter verificado normalidade no abastecimento em condomínio de luxo

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB emitiu uma nota técnica na tarde desta quinta-feira (12) sobre a comunicação da associação de moradores do residencial Ecoville aos seus associados, de que por falta de abastecimento de água do Serviço, a cisterna que abastece as mais de 220 residências de luxo estava vazia.

De acordo com a nota, foi executada uma ação planejada de paralisação da captação da Estação de Tratamento de Água II, das 8h às 21h de ontem (11) para que os flutuantes que apoiam as bombas fossem remanejados para outro local mais aprofundado. No entanto, durante o temporal registrado naquela tarde, fios do Centro de Reservação Floresta foram rompidos pela queda de uma árvore, o que forçou a interrupção do abastecimento nas regionais do Calafate e Floresta, problema que foi sanado às 4:45h desta quinta (12) por uma equipe da Energisa, o que possibilitou a retomada do abastecimento.

Ainda segundo o comunicado, o SAERB não foi comunicado sobre a falta de água no Ecoville, assim como aos outros bairros da mesma regional que sofreram descontinuidades no abastecimento durante o processo de normalização. Um fiscal foi até o condomínio e verificou que o abastecimento está ocorrendo com normalidade.

Veja a nota completa:

NOTA TÉCNICA

O SAERB tem acompanhado o nível do rio Acre bem como as condições de captação das ETAs I e II em virtude do leito do rio apresentarem reduzida lâmina d’água nos pontos de captações, o que tem forçado o trabalho das bombas.

Sendo assim, foi feito ação planejada de paralisação da captação da ETA II, para que os flutuantes fossem remanejados para outro local mais aprofundado, com ajuda de dragas e feito também a troca de PEAD. A paralisação ocorreu das 8h às 21h de ontem (11/09/2024), divulgado aos usuários através da imprensa, momento em que voltamos à normalidade da captação e tratamento.

Todavia, tendo em vista uma queda de árvore, na tarde de ontem, ocorrida ao lado do Centro de Reservação Floresta, houve a paralisação do recebimento e bombeamento de água até às 04h45min de hoje (12/09/2024), horário em que a equipe da Energisa conseguiu religar a rede elétrica do referido reservatório. A partir desse horário, toda a área da regional Calafate/Floresta passou a bombear água normalmente.

Vale ressaltar que o SAERB não foi comunicado sobre a existência de falta de água no Ecoville, assim como aos outros bairros incluídos nas mencionadas regionais, os quais sofreram descontinuidade no abastecimento durante o processo de normalização do abastecimento, acima citado. Frisamos, ainda, que ficamos sabendo da falta de água apenas pela imprensa e que após o conhecimento, foi encaminhado fiscal até o referido local onde foi detectado que estava chegando água.

O SAERB reafirma o compromisso junto aos usuários de levar água a todos os rio-branquenses, mesmo enfrentando as dificuldades da natureza, que tem se apresentado nos últimos meses e agravado com a estiagem.