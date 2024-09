Saúde do Acre recomenda medidas a se tomar com piora do ar no período de queimadas

O Acre tem enfrentado uma piora da qualidade do ar, ocasionada pela elevada emissão de fumaça resultante das queimadas. Uma vez que a concentração elevada de poluentes afeta a saúde respiratória e geral da população, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), reforça as recomendações divulgadas pelo Ministério da Saúde, essenciais para ajudar a minimizar os impactos ao organismo humano.

De acordo com as orientações, é necessário aumentar a ingestão de água e líquidos, que ajudam a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas; bem como reduzir o tempo de exposição em ambientes abertos, recomendando-se que se permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificador de ar, para aumentar a umidade do ambiente. Pode-se também colocar bacias com água ou toalhas molhadas em locais estratégicos e a população em geral deve estar em alerta, especialmente em relação à saúde de crianças menores de 5 anos, maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.

É importante evitar portas e as janelas abertas durante os horários com elevada concentração de partículas, sendo recomendado que sejam mantidas fechadas, para reduzir a penetração da poluição externa, assim como evitar atividades físicas em horários de alta concentração de poluentes do ar e entre 12 e 16 horas, quando a concentração de ozônio é mais elevada.

Outra medida importante é o uso de máscara do tipo cirúrgica, pano, lenços ou bandanas, que ajudam a reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximo a fontes de emissão (focos de queimadas), para atenuar o desconforto das vias aéreas superiores. Enquanto o uso de máscaras de modelos respiradores tipo N95, PFF2 ou P100 são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população.

Além disso, os cidadãos devem estar atentos a sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde e buscar atendimento médico o mais rapidamente possível. Já os grupos que apresentam problemas cardíacos, respiratórios e imunológicos, entre outros, devem buscar atendimento médico para atualizar seu plano de tratamento, mantendo os medicamentos e itens prescritos pelo profissional médico disponíveis para o caso de crises agudas e buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas de crises.