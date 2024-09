Bocalom e Alysson adiam evento no Calafate por causa da poluição do ar na capital

A coordenação de campanha dos candidatos à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom e Alysson Bestene, que disputam a prefeitura e a vice-prefeitura, respectivalemente, emitiu comunicado na tarde desta segunda-feira (2) anunciando o adiamento do “arrastão pé no chão”, um evento que percorreria os principais pontos comerciais do bairro Calafate, na capital, a partir das 15h.

De acordo com a nota, a medida se dá em virtude da poluição do ar na região nos últimos dias, que concentra material particulado acima dos índices normais apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). “Visando o bem-estar da nossa aguerrida militância, esta coligação recomenda que a população tome os cuidados necessários?”, diz um trecho do comunicado.

Veja a nota completa:

Apesar da animação da militância para ir às ruas da capital acreana, na tarde desta segunda-feira (2), a coordenação de campanha da coligação Produzir para Empregar, com Bocalom prefeito e Alysson Bestene vice, decidiu em comum acordo pelo adiamento do evento.

A medida se dá em virtude da poluição do ar da região Amazônica nos últimos dias. De acordo com dados dos sensores que monitoram a qualidade do ar, por meio do sistema Purple Air, a capital concentrou no domingo (1º) cerca de 161 microgramas por metro cúbico (µg/m³) de material particulado — valor acima dos índices normais apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Visando o bem-estar da nossa aguerrida militância, esta coligação recomenda que a população tome os cuidados necessários. Fique atento às próximas agendas.

Atenção: aqui estão cinco dicas rápidas para ajudar a população a se prevenir contra os efeitos da poluição:

1. Se você tiver problemas respiratórios, considere o uso de máscaras ao sair de casa, especialmente em áreas de alta poluição, e não deixe de realizar os devidos acompanhamentos médicos;

2. Mantenha as janelas fechadas em períodos de maior concentração de poluentes no ar;

3. Evite atividades físicas intensas ao ar livre quando a qualidade do ar estiver ruim;

4. Hidrate-se bem e inclua alimentos ricos em antioxidantes na dieta para ajudar a combater os efeitos dos poluentes;

5. Use umidificadores de ar, lave o rosto com frequência e evite ao máximo exposição a poluentes.

Rio Branco, 02 de setembro de 2024.