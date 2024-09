Samu garante atendimentos rápidos e orientações de saúde durante a Expoacre

Durante a Expoacre, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem desempenhado um papel essencial no atendimento de emergências e na oferta de orientações sobre cuidados com a saúde. Com uma equipe de profissionais altamente capacitada, o Samu montou um posto no espaço da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para atender prontamente qualquer incidente e orientar os visitantes sobre primeiros socorros, prevenção e cuidados gerais com a saúde.

Segundo o médico André Pascoal Viana, o Samu está atuando com uma viatura avançada, que conta com médico e enfermeiro, e uma viatura básica com técnico de enfermagem e socorrista. Além disso, há o posto de atendimento e o apoio das motolâncias, que são viaturas em moto, prontas para agilizar os atendimentos em diferentes áreas do evento.

“Em relação aos cuidados com a saúde, estamos oferecendo atendimento ao público em geral, avaliando sinais vitais e administrando medicações quando necessário. Além disso, estamos preparados para intervir em casos mais graves com a viatura avançada. Se houver algum acidente que demande remoção, prestamos esse atendimento de forma ágil. As equipes circulam pelo parque de exposições e permanecem de prontidão no posto de atendimento”, afirmou o médico.

Na ocasião, André Viana estava atendendo Elenice Carvalho, que afirmou ter sido bem atendida e recebida pelos médicos do Samu e destaca a importância desse serviço durante a Expoacre: ” [Eu] fui muito bem recebida, muito bem atendida aqui pelos médicos do Samu, pelos enfermeiros, pela equipe que está aqui. E com certeza, é muitíssimo importante tê-los aqui. Se a gente precisar de uma emergência, qualquer coisa, é fundamental ter alguém aqui para nos socorrer. O Samu é muito importante”, agradece.

Com milhares de pessoas circulando diariamente na Expoacre, a atuação do Samu se mostra indispensável para garantir um evento seguro, oferecendo não apenas atendimento de urgência, mas também conscientização e prevenção em saúde.

Para acessar o mapa do Parque de Exposições Wildy Viana, e localizar onde a Sesacre e o Samu estão basta acessar o hotsite da Expoacre 2024.