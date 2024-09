“Nós temos que valorizar a indústria local”, diz Marcus Alexandre na ExpoAcre

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, foi entrevistado pelos apresentadores Leônidas Badaró e Jocely Abreu. Vestindo camisa azul, ele fez um apanhado do início da campanha. E a Economia deu o tom da fala do candidato. “Nós temos que valorizar a indústria local. As compras governamentais têm que ter um olhar diferenciado para as empresas locais. E essa feira é uma vitrine. Eu fiz isso quando era prefeito”.

Sobre as andanças pela cidade nesse período de campanha, Marcus Alexandre fez o seguinte comentário em relação à receptividade da população.

“A aceitação é a melhor possível. Acabo de vir do Vanderlei Dantas onde inauguramos mais uma Casa 15. Optamos por não ter comitê central. Nossa campanha não tem condições para isso”.

Nas caminhadas pelos bairros, o emedebista diz que sempre volta “com bucho cheio de café”.

A apresentadora Jocely Abreu abordou sobre o que poderia ser diferente, caso ele vença as eleições.

“A experiência faz encurtar caminhos, faz olhar de forma diferente. Tem coisas que são muito caras pra mim e eu vou continuar fazendo. Na Educação, construímos 14 escolas de ensino infantil. Na Saúde, 28 postos de saúde, quando fui prefeito. Vejo hoje as coisas não andarem bem nos últimos anos”.

O candidato ainda tratou sobre transporte coletivo e pavimentação de ruas. Mas destacou saúde como um grande gargalo atualmente.

“São 1,2 mil crianças com TEA que estão na fila de espera. Nesses eventos climáticos como agora, a Saúde é testada e ela não está conseguindo responder”.

Sobre os debates públicos nas tevês e sites, ele disse estar preparado. “Eu gosto de debate. Eu sempre me preparei. É importante para as pessoas que querem definir o voto. É o momento de você se diferenciar. O propósito é muito maior do que as agressões que estão sendo feitas”.