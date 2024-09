Rio Iaco está a 1 centímetro da maior seca em Sena Madureira

O Rio Iaco, que atravessa o município de Sena Madureira, está próximo de alcançar um novo recorde de seca. Atualmente, a cota do rio em Sena Madureira é de 0,36 metros, um centímetro abaixo da menor marca histórica registrada no dia 7 de setembro de 2024, que foi de 0,35 metros.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

A cota do Rio Acre em Rio Branco nesta quinta, 12, é de 1,27 metros, que representa a menor cota de 2024 e a segunda maior seca histórica. A maior seca histórica do Rio Acre em Rio Branco foi no dia 02 de outubro de 2022 – 1,24 metros. A segunda maior seca histórica do Rio Acre em Rio Branco foi nesta quinta-feira (12) – 1,27 metros.