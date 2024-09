Rio Branco suspende aulas e amplia atendimento em UBS’s devido à queimadas

O prefeito Tião Bocalom (PP) anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira, 2, no gabinete da prefeitura, um decreto municipal que suspende as aulas na rede pública de ensino de Rio Branco até a próxima sexta-feira, 6 de setembro. O decreto entra em vigor imediatamente após sua assinatura e pode ser revogado, conforme novas avaliações.

Segundo o prefeito, a decisão visa proteger a saúde das crianças diante das condições atmosféricas adversas. “Em nome de preservar a saúde das crianças. Estamos agora, nesse momento, com 359 partículas por metro cúbico que têm o tamanho inferior a 2,5 micrômetros em suspensão no ar. Isso, segundo nossa tabela de níveis de emissão, onde ultrapassa 350, já passa a ser extrema. Em nome de preservar a saúde das nossas crianças, é melhor que elas sejam cuidadas em casa. Mesmo porque, na escola, há salas de aula com 30 crianças, e isso não é bom para a saúde delas”, afirmou Bocalom.

O secretário municipal de Saúde, Eliatian Nogueira, anunciou também a ampliação do horário de atendimento em duas unidades de saúde: a Unidade de Saúde da Família do bairro São Francisco, no Primeiro Distrito, e a URAP Cláudio Vitorino, na região do Segundo Distrito. Ambas passarão a funcionar das 18h às 22h, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

A secretária de Educação, Nabiha Bestene, destacou a importância da medida para proteger a saúde das crianças. “A situação está insustentável, e as crianças vão ficar em casa sob os cuidados da família. Amanhã todas as escolas já vão estar sabendo. Essa é uma medida acertada”, comentou.

VEJA O DECRETO: