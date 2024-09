“Quase 3 horas de tentativa”: Michelle Bolsonaro explica adiamento de comício

A coordenação de campanha do candidato a prefeito Tião Bocalom (PL-AC) e candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (Progressistas-AC) divulgou um vídeo da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Ela estaria na capital acreana nesta segunda-feira (2) para um comício em apoio à chapa Bocalom/Alysson, mas as condições dos céus da Região Norte não permitiram.

No vídeo, Michelle conta que ficou por quase três horas no aeroporto à disposição para os procedimentos de decolagem e pouso na capital acreana; o que não foi bem sucedido por conta da situação local. Mostrando imagens de momentos mais cedo, acompanhada da vice-governadora Celina Leão que também faria parte da agenda, ela agradece — pela parceria — ao governador Gladson Cameli, vice-governadora Mailza, senador Márcio Bittar, além dos candidatos Bocalom e Alysson; e finaliza o vídeo prometendo nova data, a ser posteriormente divulgada.

“Como vocês sabiam, estaríamos com vocês hoje no evento do nosso candidato à prefeitura, Bocalom. Infelizmente, por conta das queimadas, por conta da fumaça, os aeroportos foram fechados. Fomos para o aeroporto cedinho […] ficamos ali na tentativa por quase três horas, tentando o teto. Mas infelizmente não foi possível — também priorizando a nossa segurança”, explica.

Vídeo: