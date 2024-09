Rio Acre começa semana apenas 4 cm de menor cota histórica

O nível do Rio Acre, conforme divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco, é de 1,29m no início da manhã desta segunda-feira, 9.

A cota significa que o manancial está apenas quatro centímetros do menor nível da história, alcançado no ano de 2022.

De acordo com declaração do pesquisador Davi Friale, dada ao ac24horas neste domingo, durante transmissão da última noite da Expoacre, o nível do Rio Acre deve subir nos próximos dias por conta de chuvas na região.

“Tivemos bastante chuva na região do Vale do Acre e o nível pode subir nos próximos dias e as chuvas devem começar a ocorrer de forma lenta, tanto que na última quarta tivemos chuvas torrenciais no estado”, afirmou.