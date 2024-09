Qualidade do ar é ruim em várias parte do Acre e baixa umidade do ar piora

Neste começo de semana, ao menos em Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil estão com a qualidade do ar considerada péssima (cor roxa), segundo a tabela do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),

Os dados constam dos boletins do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo publicados diariamente pelo Governo do Acre.

Mas a situação não é só péssima. Em várias partes é ruim: Tarauacá, Jordão e Feijó, além de Cruzeiro do Sul, assim se enquadram. Apenas em Plácido de Castro a marcação é verde, significando que a qualidade do ar está moderada.

A fumaça é produzida no Acre e trazida pelo vento de regiões que atualmente queimam muito como a Bolívia e a Zona de Desenvolvimento Amazonas, Acre e Rondônia (Amacro).

Os dados são qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) para auxiliar as operações em andamento contra queimadas e desmate no Acre.

O começo da semana é também marco pelo alerta amarelo emitido pelo Inmet por conta da baixa umidade relativa do ar no Acre.