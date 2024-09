Retenção de líquidos: conheça 10 sucos para se livrar do inchaço

O peso a mais na balança e as roupas apertadas podem ser fruto da retenção de líquidos no organismo. Isto é, o acúmulo de líquidos no corpo. A retenção, aliás, é a grande causadora do tão temido inchaço corporal.

No entanto, uma boa forma de combater esse problema é investir em alguns sucos naturais. Aqueles com ingredientes termogênicos, por exemplo, além de amenizar o problema, ainda favorecem a perda de peso.

“Eles aceleram o metabolismo do corpo, aumentando a temperatura do organismo e, assim, fazem com que ele precise trabalhar em um ritmo maior para digeri-los. O resultado desse processo é mais calorias gastas, o que pode facilitar a queima de possíveis gordurinhas”, explica a culinarista saudável e personal cook, Adriana Almeida. Além disso, as receitas são eficientes na eliminação do inchaço.

Por isso, com a ajuda da especialista, separamos 10 receitas de sucos naturais para eliminar o inchaço. Confira:

Suco termogênico com mix de frutas

Ingredientes:

1 maçã com casca picada;

1 xícara (200ml) de água de coco gelada;

1 fatia de abacaxi picada;

25g de gengibre descascado;

Folhas de hortelã a gosto.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco detox refrescante

Ingredientes:

1 xícara (200ml) de água gelada;

1 limão descascado;

1 laranja descascada;

25g de gengibre descascado;

1 folha de couve.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de melancia com gengibre

Ingredientes:

1 fatia grossa de melancia picada;

1 colher (sopa) cheia de gengibre picado;

1 copo (250ml) de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de amora com pimenta dedo de moça

Ingredientes:

1 maçã pequena picada e com casca;

8 amoras;

1 pimenta dedo de moça pequena e picada;

1 xícara (200ml) de água de coco gelada.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de abacaxi com limão

Ingredientes:

1 fatia de abacaxi picada;

Suco puro de 1 limão pequeno;

1 colher (sobremesa) de semente de abóbora sem casca;

1 colher (sobremesa) de gengibre em pó;

1 copo (250ml) de água de coco.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de limão termogênico

Ingredientes:

1 xícara (200ml) de água gelada;

1 limão descascado;

1 laranja descascada;

25g de gengibre descascado;

1 folha de couve.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de melancia com limão

Ingredientes:

Suco puro de 1 limão;

2 fatias grossas de melancia picadas;

2 rodelas pequenas de gengibre;

1/2 xícara (100ml) de água de coco.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de goiaba com canela

Ingredientes:

1/2 goiaba picada;

1/2 maçã picada;

1 pitada de canela em pó;

1 copo (250ml) de água.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de kiwi com gengibre

Ingredientes:

1 copo (250ml) de água;

1/2 kiwi sem casca picado;

3 folhas de couve picadas;

1 laranja sem casca, sem sementes e picada;

1 colher (sobremesa) de gengibre.

Modo de preparo:

Bata os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

Suco de cenoura com gengibre

Ingredientes:

4 cenouras picadas;

1 maçã picada;

Suco puro de 1 limão;

2 laranjas sem casca e picadas;

1 pedaço de gengibre picado;

1/2 copo (125ml) de água ou água de coco.

Modo de preparo:

Passe em uma centrífuga ou bata no liquidificador todos os ingredientes com a água ou água de coco. Mas, se preferir, acrescente água para deixar a mistura menos cremosa. Beba em seguida.

Outras formas de combater o inchaço

Além disso, para combater o inchaço, outras medidas podem ajudar. É o caso de alguns exercícios físicos, como uma caminhada rápida, corrida, bicicleta com a marcha pesada para haver maior esforço das pernas e saltar corda, por exemplo.