Fábio Arruda foi encontrado morto dentro de casa por uma funcionária

O consultor de etiqueta e ex-Fazenda, Fábio Arruda, de 54 anos, morreu no último sábado (7/9). Ele foi encontrado sem vida dentro de casa, em São Paulo, por uma funcionária.

A informação da morte foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo ao Portal LeoDias. De acordo com o site, a suspeita é que Arruda tenha sofrido um infarto.

No laudo publicado pelo portal, é indicado que Fábio Arruda foi encontrado ” caído no piso superior da residência” e que “não foi constatado eventuais lesões corporais”. A morte foi registrada como “natural”.

Fábio Arruda havia realizado um cateterismo na última quarta-feira (4/9). Nas redes sociais, o consultor de etiqueta chegou a falar sobre a cirurgia que fez no coração depois de realizar um checkup de rotina.

“Setembro é o mês de prevenção das doenças do coração, e eu não fiz cenário não. Quando recebi esse convite, não podia imaginar que os resultados de alguns exames que eu fiz, graças a um checkup, me colocaram aqui, num leito de hospital, esperando pela minha cirurgia no coração”, declarou.

“Mas, que bom, a tempo de resolver um problema, uma artéria 90% obstruída. Então, se a gente está acompanhando de perto, andando à frente das possíveis doenças, fica muito mais fácil cuidar. Estou cuidando do meu coração, cuida do seu também”, encerrou.

Quem era Fábio Arruda

Fábio Arruda ganhou notoriedade nacional após participar do Programa do Jô em 2008, na TV Globo, o que impulsionou sua carreira.

Tempos depois, ele participou da primeira edição de A Fazenda, e mesmo sendo eliminado, conseguiu um contrato com a Record TV. Lá, se destacou em programas voltados para etiqueta e comportamento, se tornando uma referência no tema.