Rayssa Leal desbanca japonesas e é campeã mundial de Skate

Na tarde deste sábado (14), ocorreu a final do mundial de skate street, realizado em Roma na Itália. A brasileira Rayssa Leal conquistou o título contra sete japonesas na decisão.

O pódio foi completo por Momiji Nishiya e Miyu Ito.

Como foi a disputa?

A brasileira teve uma melhor nota nas duas primeiras voltas, anotando um 88.43. Se colocando nas primeiras posições e uma das favoritas ao título.

Na hora das cinco manobras, o duelo ficou entre Rayssa Leal e Momiji Nishi. A japonesa se sobressaiu no início, enquanto a brasileira errou as duas primeiras.

Nishiya ficou com a nota 94.88 e 88,93 e assumiu a primeira colocação com folga. Entretanto, Rayssa voltou com força na 3ª e 4ª manobra, ficando notas 88.14 e 93,99, voltando a primeira posição da disputa.

A japonesa errou sua última manobra, o que consagrou a conquista do mundial de skate para a brasileira.

Rayssa Leal e suas conquistas

Com apenas 16 anos, Rayssa Leal possui agora dois títulos mundiais no currículo e se destaca cada vez mais como uma das melhores da história. Além da conquista em Roma, a brasileira possui duas medalhas olímpicas, dois SLS Super Crown e duas conquistas do X-Games.