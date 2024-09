Gladson é diagnosticado com pneumonia e se afasta de agendas

A assessoria do governador do Acre, Gladson Cameli, publicou em uma rede social na tarde deste sábado (14) no perfil do chefe do executivo, que o gestor foi diagnosticado com pneumonia e está em repouso.

De acordo com a nota, Gladson foi diagnosticado ontem, sexta-feira (13), e recebeu atestado médico para descanso médico por 5 dias. “Ele está bem, segue em acompanhamento médico e em repouso domiciliar. A participação do governador em compromissos de Estado será reagendada conforme novas avaliações médicas na próxima semana”, conclui o comunicado.