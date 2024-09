‘Que tiro foi esse?’: Jojo Todynho mostra munições que caíram em sua casa no RJ

A cantora Jojo Todynho publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra vestígios de munições que caíram em sua residência, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11).

A artista que também é estudante de direito e influenciadora digital – com mais de 30 milhões de seguidores – declarou em outra postagem que “a bala tá voando” na zona oeste da cidade.

No vídeo, a cantora comenta sobre os pedidos dos seguidores que insistiam via direct – mensagem direta e privada na rede social – para que ela mostrasse ao público as capsulas de munições.

A artista relata a ordem cronológica em que os fragmentos foram encontrados na residência que ela mora, na zona oeste da capital fluminense. Veja o vídeo.

A cantora reside entre os bairros do Santa Maria e o Teixeira, locais onde os conflitos entre facções e milicianos é uma realidade constante. Recentemente o Santa Maria foi um dos bairros da Operação Ordo, uma megaoperação da Polícia Civil sem data para acabar.

Na manhã de hoje, a PM realiza uma operação policial na Cidade de Deus, também na zona oeste, para reprimir roubos de veículos.

Em outra publicação, Jojo refutou a ideia de morar em outro lugar. Segundo a cantora, ela gosta de morar na Zona Oeste, e minimizou a situação ao dizer que “meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro”, declarou.