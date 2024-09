Marido de paciente discute com servidora da UPA e acaba detido pela Polícia Militar

Uma discussão entre o marido de uma paciente e uma funcionária pública acabou com a presença da Polícia Militar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Sobral, em Rio Branco, na noite dessa terça-feira (10). De acordo com as informações, a motivação para a briga verbal foi a demora no atendimento da esposa do reclamante.

Segundo testemunhas, a discussão teve início quando o homem reclamou com uma funcionária da unidade sobre a suposta demora no atendimento para a sua esposa. A servidora teria retrucado a reclamação, o que prolongou a discussão e os ânimos se exaltaram.

A Polícia Militar foi chamada e controlou a situação, sendo a servidora recolhida para o interior da unidade, e o homem detido por desacato a servidor público. Ele foi liberado da delegacia após prestar esclarecimentos.