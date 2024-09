Publicado gabarito preliminar do concurso do TCE no Acre

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), divulgou nesta terça-feira (3), o gabarito preliminar das provas realizadas no último final de semana. A divulgação foi feita por meio do site oficial da instituição. O certame contou com a participação de mais de 5 mil candidatos.

Os cargos possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salários iniciais variando de R$ 7.472 a R$ 12.459,27. O concurso consiste em três etapas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos, sendo a última destinada apenas aos cargos de nível superior.

Os candidatos têm um prazo determinado para verificar suas respostas e, se necessário, contestar o gabarito preliminar.

ACESSE O GABARITO