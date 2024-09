Previsão é de sexta ensolarada com baixa chance de chuva no Acre

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 6, no Acre, indica um dia quente e ensolarado. Em Rio Branco, a temperatura máxima deve chegar a 38°C e a mínima a 21°C. A chance de chuva é muito baixa, em torno de 5%, e o índice UV será extremamente alto, atingindo o valor de 12. Os dados é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Não há previsão de chuva em municípios como Tarauacá e Cruzeiro do Sul. No período da noite, há possibilidade de chuvas no Vale do Juruá e nas cidades de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano. As temperaturas variam entre 23°C, em Sena Madureira, e 40°C, em Feijó, com umidade relativa do ar entre 45% e 90%.

A previsão é válida para a maior parte do estado do Acre, incluindo outras cidades que devem experimentar temperaturas similares e poucas chances de precipitação.