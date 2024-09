Em show na ExpoAcre, Thalles diz que chuva “foi sinal divino”

A Arena de Shows da Expoacre 2024 foi palco de uma grande celebração de fé, adoração e música na noite desta quinta-feira, 5, com o show gospel do cantor Thalles Roberto. O evento atraiu milhares de evangélicos que lotaram o espaço, cantando junto com o artista seus maiores sucessos.

Antes de subir ao palco, o videomaker Kennedy Santos conversou com Thalles Roberto, que demonstrou simpatia e entusiasmo, brincando que “a tampa da chaleira vai ferver”, em referência à energia que pretendia levar ao público presente na arena de shows. “Eu amo essa terra. E depois de tantos anos, Deus reservou esse momento para eu estar aqui”, declarou o cantor, mencionando que a chuva que caiu em Rio Branco foi um sinal divino para que ele pudesse se apresentar.

Durante o show, Thalles Roberto cantou seus grandes sucessos que marcaram sua trajetória na música gospel, como “Deus da Minha Vida” e “Mesmo Sem Entender”, emocionando o público e promovendo um momento de louvor e conexão espiritual com os evangélicos acreanos.

Fotos de Jardy Lopes e Thalles André: