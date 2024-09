Presidente da Energisa garante investimento de R$ 500 milhões no Acre

Durante a 6ª noite da Expoacre, realizada nesta quinta-feira, 5, Ricardo Xavier, presidente da Energisa, foi entrevistado nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia. Ele abordou diversos temas, entre eles a previsão de um investimento de R$ 500 milhões em melhorias para os consumidores de energia no estado.

Xavier destacou que o programa de energia solar na zona rural traz dignidade para as pessoas ao permitir o acesso a serviços básicos. “São sistemas de geração que utilizam placas solares e baterias. É impressionante ver as pessoas que, às vezes, não tinham esperança de ter uma geladeira, uma televisão ou um telefone para se comunicar. Quando esses sistemas são instalados em locais remotos, eles levam dignidade. As pessoas falam sobre poder usar uma água gelada, ver uma notícia, ouvir um rádio… Você leva o conforto que a energia proporciona. Não vemos a energia, mas vemos o resultado dela: uma iluminação, uma refrigeração, um ambiente agradável”, destacou Xavier. Ele ainda mencionou que, em 2023, quase 3 mil clientes em áreas isoladas foram atendidos pelo programa.

O presidente da Energisa prevê que, em 2024, mais 2 mil pessoas serão beneficiadas. “Este ano, temos mais ou menos duas mil pessoas para atender. Estamos levando principalmente dignidade para essas pessoas”, afirmou.