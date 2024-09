Prefeitura divulga resultado provisório da análise técnica do hino de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB) tornou público nesta segunda-feira (9) o resultado provisório da análise técnica do concurso para a criação do hino do município. A lista, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), inclui 16 candidatos cujas propostas foram classificadas nesta etapa inicial.

Os participantes têm até esta terça-feira (10) para interpor recursos, caso julguem necessário. Lançado no dia 8 de julho, o concurso busca valorizar os aspectos históricos e culturais da capital acreana por meio da arte musical.

A iniciativa oferece um prêmio de R$12 mil para o vencedor, enquanto o segundo e o terceiro colocados receberão R$5 mil e R$3 mil, respectivamente.