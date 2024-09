Missão chilena vai definir se Acre poderá exportar proteína ao país

No próximo mês de novembro, o Acre vai receber uma comitiva do governo do Chile que fará uma espécie de auditoria nas estruturas físicas e na política sanitária vegetal e animal desenvolvida no estado. O resultado dessa inspeção vai definir se o que é produzido no Acre pode ser exportado ao país da América do Sul.

Durante alguns dias, os representantes chilenos vão verificar condições das instalações, fiscalizações, leis sanitárias e visitas a propriedades rurais e empreendimentos privados no Acre.

O presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF), Francisco Thum, conversou com a reportagem do ac24horas e contou como a instituição se prepara para receber a comitiva. “Fomos informados pelo Ministério da Agricultura que eles chegam no dia 20 de novembro, é um momento importante para o setor produtivo do Acre, temos feitos importantes investimentos nos últimos anos e estamos nos preparando para recebê-los”, disse.

Apesar do Acre já ter passado por outras inspeções parecidas como da Republicana Dominicana e do Peru, Thum admite que a comitiva chilena é conhecida por ser mais rigorosa. “De fato é conhecida por ser mais rigorosa, até por ser um parâmetro para outros países, inclusive da Europa. Eles vão ficar dois dias no IDAF e para ter ideia, até como a gente descarta o lixo é levado em conta. Também irão visitar empreendimentos como a Dom Porquito e propriedades rurais na região do Alto Acre”, explica Thum.

Uma das preocupações é com relação ao posto de fiscalização em Assis Brasil, fronteira com a Bolívia e o Peru. Por conta da falta de fiscais, já houve reprovação da comitiva chilena em outros estados do país. “É preciso entender que a fronteira internacional é uma atribuição do governo federal. A gente sabe das dificuldades do posto, principalmente pela falta de pessoal, mas estamos em contato com eles e esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível”, diz o presidente do IDAF.

