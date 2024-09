“Nunca fiz campanha com uma pessoa tão simples”, diz Petecão sobre Marcus Alexandre

O senador Sérgio Petecão (PSDB/AC) fez um balanço positivo do que viu na Expoacre 2024. Neste sábado, foi a primeira noite que o senador esteve na feira. “Agora, nós temos o que mostrar. Antes, nós vínhamos aqui para beber cachaça e assistir aos shows”, admitiu Petecão.

Sobre eleição, ele afirmou que se surpreendeu com o perfil de Marcus Alexandre. “Eu nunca fiz campanha com uma pessoa tão simples, tão fácil como Marcus Alexandre”.

O senador Petecão revelou as dificuldades da comunidade Pracaúba (Km 100 da Transacreana e mais 60 quilômetros de ramal).

Sobre o tensionamento da relação entre o Legislativo e o Judiciário, Petecão tergiversou. Jogou “para o partido”, o PSD, a decisão pelo “sim” ou “não” em relação ao possível processo de _impeachment_ do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Eu não tenho conhecimento de nenhum pedido de _impeachment_ de ministro do Supremo lá no Senado. Caso chegue, vamos ver o que o meu partido vai orientar”.