Delegado-geral da PC destaca avanços e integração de forças na Expoacre

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, conversou na noite deste sábado (7) com o jornalista Leônidas Badaró do ac24horas e Ecos da Notícia sobre o trabalho da instituição e os avanços na segurança pública do estado. As declarações foram dadas na oitava noite da Expoacre 2024, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Henrique Maciel ressaltou a importância da atuação harmoniosa entre as forças de segurança para garantir a proteção da população. “Cada uma das polícias tem sua função: a Polícia Militar faz o trabalho ostensivo e a Polícia Civil se encarrega da investigação. Esse trabalho integrado é essencial para que o sistema funcione bem”, afirmou o delegado-geral.

Ele também destacou os avanços conquistados nos últimos anos, especialmente na modernização da estrutura da Polícia Civil. “Desde o início da gestão do governador Gladson Cameli, tivemos melhorias significativas em termos de equipamentos, capacitação e infraestrutura. Isso tem contribuído para um trabalho mais eficiente, especialmente na área investigativa”, explicou Maciel.

Segundo o diretor-geral, a gestão Gladson Cameli tem investido fortemente em inteligência. “Nosso departamento de inteligência coleta informações e subsidia as delegacias, permitindo que as investigações avancem com mais profundidade. Recentemente, fomos incluídos no Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) a nível nacional, o que tem nos dado ferramentas importantes para combater o crime organizado”, comentou.

Quando questionado sobre a histórica rivalidade entre as forças de segurança, Maciel assegurou que essa dinâmica mudou. “Hoje, as polícias trabalham de forma integrada. Antes havia uma competição que não beneficiava ninguém, mas agora entendemos que todas precisam estar funcionando bem para que o sistema como um todo seja eficaz. Existe, claro, uma saudável competição para melhorar, mas sempre em benefício da população”, finalizou.

VEJA O VÍDEO: