No palco alternativo da Expoacre, cantora celebra valorização dos artistas locais

Na sexta noite da Expoacre 2024, a cantora Abigail Sulamita concedeu uma entrevista ao jornalista Leônidas Badaró do ac24horas, onde destacou a importância do palco alternativo para a valorização dos artistas locais no maior evento do estado, realizado no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Durante a conversa, Abigail agradeceu o apoio de Badaró e do ac24horas pelo trabalho em prol da cultura e por levantar a reivindicação de que os artistas acreanos tivessem espaço para se apresentar na feira. “Quero agradecer o ac24horas, especialmente o Badaró, que sempre está aí apoiando as causas da cultura, apoiando os artistas.”, afirmou.

Durante a entrevista, ela também aproveitou para falar sobre a predominância de alguns gêneros musicais em eventos e a necessidade de diversificar as apresentações. “É muito importante que eventos como esse deem espaço para outros gêneros musicais. Onde a gente vai, é sempre muito sertanejo. Nada contra, mas o acreano é talentoso, canta bem e tem repertório bom em vários estilos, seja samba, MPB, pop, rock.”, ressaltou a cantora.

Sobre seu repertório, Abigail revelou que preparou uma seleção rica de Música Popular Brasileira (MPB), com uma pitada de regionalismo. “Eu trago muito Tim Maia, Sandra de Sá, Caetano Veloso e também algumas músicas regionais. Eu sempre incluo no meu repertório um pouco da música acreana, como as canções da Dona Zená e do Rodolfo Minari. Acho importante essa mistura, porque mostra a nossa identidade”, explicou.