Na Expoacre, empresários discutem cenário da indústria de alimentos

Na noite de quarta-feira, 4 de setembro, no Espaço Indústria na Expoacre, aconteceu um bate-papo do setor de alimentos. O encontro, intitulado ‘Happy Hour da Indústria Amiga’, reuniu empresários, autoridades e foi conduzido pelo presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal), José Luiz Assis Felício.

Durante o encontro, o presidente do sindicato externou o otimismo com a reunião e a importância da presença das empresas na feira. “A Expoacre é uma vitrine para o nosso setor, um lugar para nos tornarmos mais conhecidos. Aqui podemos lançar novos produtos, embalagens e fazer chegar ao público o que estamos produzindo de melhor. Ver o espaço repleto de empresas nos enche de alegria”.

Com apoio da FIEAC, além de conhecer novos materiais e tecnologias, os sindicatos têm a possibilidade de prospectar grandes benefícios para os seus associados.

“Eu sempre gosto de pontuar a importância da ligação entre FIEAC e os sindicatos, em especial o Sinpal, que proporciona esse momento sendo o elo entre FIEAC e empresas. A partir do sindicato, o empresário tem condições de acessar serviços do SENAI, com qualificação profissional, do SESI, com acesso à saúde e segurança, e do IEL, com treinamento e aperfeiçoamento. Então, o sindicato é um facilitador para que as empresas tenham acesso a serviços necessários para a melhoria e continuidade do negócio”, destacou Felício.

Na oportunidade, o presidente ressaltou que esses encontros são necessários para se discutir assuntos relevantes do cenário atual, além de tendências do mercado e ressaltou a importância de estar ligado a um sindicato.

“Eu sempre digo que o sindicato não é um simples grupo de empresários, o sindicato é um parceiro que fortalece o setor que traz visibilidade ao nosso segmento. A exemplo disso, temos a participação na Fispal, uma Feira Internacional da Alimentação, uma das maiores na América Latina, que acontece em São Paulo. Lá, é apresentado o que há de mais novo no mercado, seja em termos de maquinário, de embalagens, de processos e o sindicato está lá apoiando, porque isso faz as empresas crescerem, isso fortalece o grupo”, finalizou.