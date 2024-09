Em Porto Acre, motorista atropela ciclista e foge sem prestar socorro

Na noite desta terça-feira (10), um grave acidente ocorreu na estrada entre a Vila do V e a Vila do Incra, na zona rural de Porto Acre, interior do estado. O pedreiro Júlio César Lima Santos, de 34 anos, foi atropelado por uma caminhonete branca enquanto voltava de um dia de trabalho.

Segundo informações de seu irmão, Josimar, que seguia logo atrás em uma motocicleta, ambos retornavam da Vila do V, onde estavam realizando uma obra. Júlio conduzia sua bicicleta em direção à Vila do Incra, quando o motorista da caminhonete, ao tentar desviar de um buraco na pista, não percebeu a presença do ciclista e acabou o atingindo.

Após o atropelamento, o condutor fugiu do local sem prestar socorro, seguindo em direção à Vila do Incra. Josimar imediatamente parou para ajudar o irmão e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ambulância de suporte básico do SAMU de Porto Acre chegou ao local para prestar os primeiros atendimentos. Após ser estabilizado pelos socorristas, ele foi encaminhado para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Júlio César foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com múltiplas escoriações pelo corpo, um trauma torácico abdominal, traumatismo craniano encefálico (TCE) moderado, além de um ferimento no supercílio, seu estado de saúde é considerado estável.