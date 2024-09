Brasil volta a jogar mal e perde para o Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por outro lado, nesta terça, um tabu foi quebrado. O Brasil não perdia para o Paraguai há 10 jogos, desde 2008, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

Tabela

Com a derrota, o Brasil perdeu uma posição na tabela das Eliminatórias. Ultrapassada pelo Equador, agora a Seleção ocupa a 5ª posição do torneio, com 10 pontos conquistados em 24 disputados.

Por outro lado, o resultado alçou o Paraguai para a 7ª posição, com 9 pontos . Com isso, a Albirroja está se classificando para a repescagem mundial para a próxima Copa do Mundo.

Próximos jogos

A próxima Data FIFA acontece no próximo mês de outubro, entre os dias 7 e 15. A Seleção de Dorival Jr. tem mais dois duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No dia 10, fora de casa, o Brasil encara o Chile pela 9ª rodada do torneio. Logo depois, a Canarinho enfrenta o Peru, no Mané Garrincha, no dia 15 de outubro.