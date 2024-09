Moradores fecham a BR-364 nesta segunda-feira para exigir energia elétrica em ramal

Moradores do ramal do 60 fecharam a BR-364 nesta segunda-feira, 9, próximo à entrada do município de Manoel Urbano, reivindicando a implantação da rede de energia elétrica na localidade. Com o tráfego de veículos interrompido, filas de carros de formam no local.

“Já tem filas dos dois lados do bloqueio. Eles abriram um pouco e fecharam de novo”, contou o taxista Luís Gonçalves.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ainda não tem informação sobre a interrupção do tráfego na rodovia federal. “Nossa equipe está procurando saber sobre esse assunto nesse momento. O Ideal seria a PRF encaminhar uma equipe para o local”, disse a assessoria de comunicação do órgão.

ASSISTA AO VÍDEO: