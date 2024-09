Inscrições no concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre encerram hoje

Encerra nesta segunda-feira (9) o prazo para as inscrições no concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC). Ao todo, estão sendo ofertadas 95 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8.472,00, além de benefícios. A seleção é organizada pela banca Quadrix.

Para os candidatos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 59,00, enquanto os candidatos de nível superior devem pagar R$ 68,00. A prova escrita, que faz parte do processo seletivo, deve abordar temas específicos das áreas de atuação dos cargos ofertados, além de conhecimentos gerais.