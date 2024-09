Em um vídeo publicado numa rede social do prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), na tarde desta quarta-feira (11), um militante aparece passando protetor solar em um adesivo com a imagem do candidato.

No registro, em tom de humor, uma mulher pergunta ao homem o que ele está fazendo. “Eu tô aqui passando protetor solar no meu prefeito. Não pode pegar sol não, o homem, tá trabalhando de mais”, responde o homem.

Veja o vídeo: