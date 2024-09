Gov.br: sites do governo federal ficam fora do ar; causas estão sendo investigadas

Alguns sites de órgãos do governo federal ficaram fora do ar nesta quarta-feira (11), de acordo com relatos de usuários. O próprio Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) confirmou a instabilidade e informou que está investigando as causas do problema que afetou o domínio gov.br.

De acordo com levantamento do g1, por volta das 16 horas desta quarta, os sites do Palácio do Planalto e de ministérios como os do Desenvolvimento Indústria e Comércio; da Justiça; das Relações Exteriores; dos Direitos Humanos; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento Regional; da Agricultura; de Minas e Energia; e dos Transportes estavam fora do ar.

A página da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também sofreu instabilidades e chegou a ficar indisponível.

Por volta das 16h15, o acesso à maioria dos sites afetados havia sido restabelecido, mas muitos usuários ainda relatavam problemas como lentidão excessiva para acessar as plataformas.

Em julho deste ano, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que um incidente de segurança cibernética havia afetado o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional (PEN).

Na época, a Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) instauraram investigação para apurar o caso.

Até o momento, não houve qualquer explicação oficial sobre o novo incidente registrado nesta quarta. Não há indicações, pelo menos por enquanto, de que tenha se tratado de um ataque hacker.