Marcus leva às ruas milhares de pessoas: “precisamos mudar realidade de abandono”

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), realizou na tarde desta terça-feira, 10, uma grande caminhada no bairro Calafate. Na oportunidade, o emedebista cumprimentou moradores, conversou sobre seus projetos para a regional e ouviu demandas das comunidades. O ato de campanha contou a presença da vice-candidata Marfisa Galvão (PSD), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) e milhares de pessoas.

Marcus destacou que o momento é de intensificação da campanha nos bairros.“Estamos a quatro semanas da eleição, agora intensificamos as agendas de rua, caminhadas nos bairros, visitas qualificadas, reuniões grandes com candidatos. Estamos levando a mensagem da esperança, firmando o compromisso do trabalho, porque Rio merece mais do que tá aí. Nossa campanha segue com muita humildade e pé no chão, com respeito a todos, apresentando nossas propostas, falando o que está no nosso coração. Precisamos mudar essa realidade de abandono, de promessas e maquetes do atual prefeito”, disse.

Alexandre lembrou de obras e intervenções feitas na regional Calafate em sua gestão. “Aqui teve muito trabalho nosso. Foram escolas e creches construídas e reformadas, como a creche do Aroeira, a escola Juvenal Antunes, a José Potyguara, a creche Hilda Braga, entre outras, também construímos e reformamos oito espaços de esporte e lazer, como a quadra poliesportiva do Jequitibá, a praça do Pedro Roseno, a pracinha do Aroeira. Construímos unidade base de saúde no Jequitibá, reformamos o Rosângela Pimentel e construímos o Centro do Idoso do Calafate”, pontuou o candidato.

O presidente do MDB, o ex-deputado federal Flaviano Melo, defendeu as caminhadas e o contato direto com a população durante a campanha eleitoral. Segundo ele, a tendência é de vitória de Marcus Alexandre no primeiro turno. “A gente vai andando, cumprimentando as pessoas, conversando. A gente faz política porque gosta disso; o político tem que obrigatoriamente gostar. Quer conversar com as pessoas, mostrar pra cada um o que pensa e conquistar aquele voto. Eu acredito que Marcos Alexandre vai passar o Bocalom. Agora, há uma tendência de alta do Marcos Alexandre. Se o Jenilson e o Jarude não crescerem como estão esperando, pode dar para o Marcos”, afirmou.

O senador Sérgio Petecão (PSD) também esteve presente na agenda e destacou que a campanha está ganhando força, principalmente nos bairros da cidade. “A campanha pegou fogo, está animada. É fácil levar o nome do Marcos; ele é um cara sempre pra cima, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, porque lutar contra duas máquinas é difícil. Mas o nosso povo está consciente. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e que vamos fazer essa grande mudança que Rio Branco tanto precisa”, disse.