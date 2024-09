Aulas continuam suspensas em Rio Branco até sexta-feira (13)

A prefeitura de Rio Branco publicou um decreto na tarde desta terça-feira, 10, anunciando que as aulas na rede municipal de ensino permanecem suspensas até a próxima sexta-feira, dia 13.

Conforme decreto, a decisão se baseia nos índices prejudiciais de fumaça resultantes das queimadas que afetam a capital acreana de acordo com relatório comparativo de concentração de partículas realizado diariamente.

A gestão municipal fará nova avaliação no próximo final de semana da situação da fumaça na capital para tomada de uma nova decisão se as aulas retornam a partir do dia 16 ou se permanecem suspensas.