Marcus garante lidar contra eventos climáticos e não tolerar abuso sexual na prefeitura

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, foi o convidado da série de entrevistas promovida pelo G1 na tarde desta quarta-feira (11), com os candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2024. Durante a conversa, Marcus apresentou suas principais propostas para a cidade, abordando temas como infraestrutura, falta de água e eventos climáticos extremos.

Um dos pontos centrais discutidos por Marcus foi a retomada dos investimentos em infraestrutura, com destaque para a recuperação das ruas de Rio Branco. Questionado sobre a “judicialização” do programa Ruas do Povo, o emedebista foi enfático. “Essas vias não estão judicializadas. Não existe uma lei que impeça o prefeito de fazer o trabalho dele. A questão é que o atual prefeito se recusou a fazer manutenção durante três anos. Se o prefeito não quer arrumar a rua do povo, ele vai arrumar a rua de quem? A responsabilidade do prefeito é cuidar das ruas durante todo o mandato e não somente nos últimos meses de mandato”, disse.

A questão do abastecimento de água foi outro tema de destaque na entrevista. Marcus Alexandre falou sobre a falta de investimento na área e o sofrimento das famílias que estão sem água nas torneiras, principalmente as moradoras da parte alta.

“Quando eu fui prefeito, o sistema de água era do estado. O prefeito tomou do estado para a prefeitura e disse que ia ter água 24 horas. Não teve investimento, não teve melhorias, nada. O prefeito assumiu o sistema, mas não investiu. Nós vamos valorizar a equipe do Saerb e vamos ampliar a ETAII, tanto na captação quanto no tratamento. Vamos melhorar a ETAI, combater as perdas. E vamos construir novos reservatórios, sobretudo pra suprir a parte alta, que é quem mais sofre. Não espere do Marcus Alexandre fazer uma fonte que jorra água na frente da prefeitura e sim investimentos”, afirmou.

Ao longo da conversa, Marcus falou também sobre o como a prefeitura vai agir para lidar com os eventos climáticos extremos. “Em março deste ano Rio Branco viveu uma enchente, agora vive uma das maiores secas e muita fumaça. Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes. Precisamos monitorar e fazer a limpeza e desobstrução dos igarapés para evitar enchentes ainda maiores. Vamos colocar um sistema de alerta para avisar as pessoas no celular. Vamos nos antecipar aos eventos das enchentes, construindo abrigos antes da alagação acontecer. E no verão precisamos fazer a limpeza de terrenos baldios, para não deixar acumular folhas e galhos que podem ser focos de incêndios”, explicou o emedebista.

O combate a violência de gênero foi outro ponto abordado por Marcus, que ressaltou a recriação de uma pasta de política para as mulheres. “Nós somos a única chapa, das quatro, que tem um homem e uma mulher à frente: eu e a Marfisa. Nós vamos retomar o trabalho da secretaria de Política para as Mulheres e vamos ter tolerância zero com assédio sexual, ao contrário do que acontece com a atual prefeitura, que um condenado por assédio, no exercício da sua função, hoje coordena a campanha do prefeito”.

Nas considerações finais, Marcus Alexandre destacou a importância de uma gestão próxima das pessoas e relembrou sua trajetória como prefeito de Rio Branco, afirmando que sua administração será marcada pelo diálogo e pela execução de projetos que tragam melhorias efetivas para a cidade. Marcus lembrou também das inúmeras promessas feitas pelo atual prefeito, que não conseguiu executar e entregar nada durante o mandato.

A entrevista durou 20 minutos, assim como com as dos demais candidatos, e foi conduzida pelos jornalistas Yuri Marcel e Renato Menezes, editores do portal G1 Acre. Marcus Alexandre foi o terceiro candidato a ser entrevistado pelo portal, que encerra a rodada de entrevista na quinta-feira (12).