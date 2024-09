Emerson Jarude quer parceria com clínicas para atender animais de ruas

O candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) visitou nesta segunda-feira (10) o Hospital Veterinário Lyon para conhecer de perto as instalações. Durante o encontro, o parlamentar destacou seu interesse em estabelecer parceria público-privada entre a prefeitura, clínicas e hospitais veterinários como saída para o controle populacional dos animais na capital.

Jarude pontuou que apesar de ter como um dos principais projetos em seu plano de governo a construção de um hospital veterinário público em Rio Branco, a parceria trará soluções rápidas.

“Rio Branco tem hoje cerca de 16,8 mil animais abandonados vivendo nas ruas, segundo dados dá próprio Centro de Zoonoses, então a parceria público-privada entre a prefeitura e as clínicas veterinárias é mais uma saída possível para ampliar o número de atendimentos aos animais de pessoas de baixa renda ou resgatados por associações e protetores independentes. Nós temos aí candidatos que dizem que tem que cuidar de gente e não de animais, como se uma coisa interferisse na outra, quando, na verdade andam juntas porque isso também é questão de saúde pública, já que nessas condições, os animais estão suscetíveis a contrair e transmitir doenças como raiva, leptospirose e leishmaniose, então é fundamental que a Prefeitura mantenha políticas públicas para o controle de natalidade animal”, afirmou Jarude.

O plano de governo de Jarude também prevê, no âmbito da causa animal, a construção de um Abrigo Municipal de Cães, Gatos e Equinos, para que haja um ambiente próprio para resgatar e recuperar animais atropelados ou vítimas de maus-tratos ou abandono.

“É de minha autoria o projeto de lei que proíbe pessoas que cometeram maus-tratos a animais domésticos de obter a guarda de novos animais no Acre, além de multa que pode ser superior a R$ 1,2 mil. Hoje nós mantemos, com muito orgulho o Projeto Cuidar, que em parceria com a Ufac oferece consultas e castração a animais de protetores independentes e de pessoas de baixa renda, mas infelizmente como deputado eu não consigo fazer o suficiente, esse papel é da prefeitura de Rio Branco, que hoje fecha os olhos para esses problemas e nós daremos a devida importância”, finalizou.