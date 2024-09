Marcus Alexandre tem agenda na zona rural e grava programa eleitoral

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), cumprirá agenda neste domingo, 8 de setembro, com compromissos na zona rural e gravações para seu programa eleitoral.

Às 8h30, Alexandre participará de uma reunião com a comunidade da Vila Manoel Marques, localizada no KM 14 da Estrada Transacreana. Em seguida, às 9h30, terá um encontro com os moradores da Vila Verde, no KM 58 da mesma estrada. Já às 11h30, estará reunido com a comunidade do Espalha/Jarinaua, no KM 72 da Estrada Transacreana.

No período da tarde, das 14h às 18h, o candidato dedicará seu tempo às gravações dos programas eleitorais.