Neste domingo, 8, o candidato do PSB, Jenilson Leite, tem uma agenda reservada durante a manhã, sem compromissos públicos divulgados.

Durante a tarde, está prevista uma reunião na sede do Partido Socialista Brasileiro (PSB), seguida de uma visita ao Parque de Exposição às 17h. O ponto de encontro para essa visita será no estacionamento do Rotary.