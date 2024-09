Marcus Alexandre recebe apoio e garante criar Secretaria de Cultura em Rio Branco

O movimento cultural de Rio Branco declarou apoio à candidatura de Marcus Alexandre (MDB) em um evento realizado na AABB na última terça-feira, 10 de setembro. O encontro reuniu 14 segmentos culturais da cidade, representando diversas expressões artísticas e manifestações populares, como capoeira, marujada, dança, quadrilhas juninas, movimento indígena, hip-hop, batalhas de rimas, entre outros. O evento reforça o compromisso do candidato com o fortalecimento da cultura na capital acreana.

Durante o evento, Marcus Alexandre destacou o compromisso de sua gestão com a cultura, caso seja eleito, e apresentou propostas concretas para o setor. “Esse é um encontro histórico, que marca uma posição definitiva no nosso compromisso com a cultura. No dia 1º de fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, assim que a Câmara voltar aos trabalhos, vamos enviar o projeto de lei que cria a Secretaria Municipal de Cultura de Rio Branco e o calendário cultural permanente”, afirmou o candidato. Ele também enfatizou a importância de valorizar os artistas locais e mencionou a decisão de não contratar artistas caros de fora do estado para o Carnaval. “Com o cachê que pagaram para um só cantor, dava para apoiar todos os blocos de carnaval da cidade”, argumentou Marcus.

O candidato também se comprometeu a revitalizar diversos espaços culturais de Rio Branco. Entre as promessas, está a reativação do tradicional Cacimbão da Capoeira, com atividades culturais todas as sextas-feiras, a reabertura do Centro Cultural Lydia Hammes e a retomada de eventos populares nos bairros, como o Senadinho e o forró. Marcus Alexandre assegurou que “o teatro, o cinema e a cultura serão valorizados” em sua gestão.

Camila Cabeça, uma das organizadoras do evento e candidata a vereadora, destacou a diversidade e o engajamento dos fazedores de cultura que participaram. “Todos os segmentos de arte e patrimônio estão aqui representados, do audiovisual à dança, das quadrilhas ao hip-hop. Isso já mostra o tamanho do apoio”, afirmou, enfatizando que o movimento cultural de Rio Branco “abraçou” a campanha de Marcus Alexandre.

O presidente da Fundação Ulisses Guimarães, André Ariosto, que também é cineasta e esteve à frente do evento junto com outros artistas, ressaltou a relevância do apoio cultural à candidatura de Marcus Alexandre. “O Marcus tem compromisso com a cultura. Nós confiamos que ele será o melhor para o movimento cultural. Seu plano de governo contou com a participação de fazedores de cultura de diversos segmentos, tem a nossa marca lá, o que demonstra seu total compromisso com a cultura. Estamos com ele porque ele já fez muito pela cultura de Rio Branco e agora vai fazer muito mais”, destacou Ariosto.

O evento também contou com a presença do senador Sérgio Petecão (PSD), do presidente estadual do MDB, Flaviano Melo, de candidatos a vereador dos partidos da coligação, além de diversas lideranças culturais. A aliança entre Marcus Alexandre e o setor cultural de Rio Branco reforça ainda mais o compromisso do candidato em promover a cultura como um pilar de sua administração.