Dólar opera estável à espera por dados dos EUA e após decisão de juros do BCE

O dólar rondava a estabilidade frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira (12), em linha com a baixa volatilidade nos mercados globais, à medida que investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e analisam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Às 9h22, o dólar à vista tinha variação negativa de 0,17%, a R$ 5,6520 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,28%, R$ 5,662.

Na quarta-feira (11), o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,10%, cotado a R$ 5,6498.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.