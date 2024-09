Marcus Alexandre rebate Bocalom que disse ter recebido sistema de água falido: “Ele recebeu o sistema de quem? Do governo”

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), concedeu entrevista à RádioCBN Amazônia nesta quarta-feira, 4, onde se comprometeu fazer melhorias no transporte público, no saneamento básico e o aprimoramento do plano de contingência. Durante a entrevista, ele também criticou o prefeito Tião Bocalom (PP) pelas declarações sobre o sistema de água da cidade, alegando que recebeu o sistema de água falido.

Marcus Alexandre rebateu as críticas de Bocalom. “Se ele [Bocalom] pegou o sistema de água falido, foi do atual governo. Ele recebeu o sistema de quem? Do governador que lhe apoia. O governador [Gladson Cameli], que eu tenho respeito, cuidou do Depasa por mais de 5 anos. Isso tem que ser esclarecido, não sei se é o Boca ou o governo que vai explicar”, declarou o emedebista.

Sobre o transporte público, Marcus Alexandre destacou que é necessário melhorar o serviço na capital, lembrando que sua gestão anterior contava com cerca de 180 ônibus. “A precariedade está nas decisões equivocadas”, afirmou o candidato, referindo-se à atual administração.

Ele também criticou o subsídio de R$ 28 milhões que a Prefeitura de Rio Branco paga à empresa Ricco Transporte. Segundo ele, a empresa “não ganhou a licitação, foi contratada. O subsídio não veio acompanhado de melhorias”, pontuou Marcus.

O candidato garantiu ainda a implantação de um sistema de monitoramento dos igarapés em Rio Branco como parte de um novo plano de contingência. “Uma novidade do plano de contingência é que, a partir daí, vamos implantar o sistema de alerta”, explicou, ressaltando a importância de medidas preventivas para enfrentar enchentes e alagamentos na cidade.