Governo assina contrato para 250 unidades habitacionais na Cidade do Povo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb) e em parceria com a Caixa Econômica Federal, assinou na terça-feira, 3, na Expoacre, o contrato que autoriza a construção de 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, financiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Ministério das Cidades.

O governador Gladson Cameli ressaltou o progresso do Estado na política habitacional. “Com essa iniciativa, vamos reduzir o déficit habitacional, aquecer a economia e proporcionar unidades habitacionais com infraestrutura e qualidade superior, especialmente para aqueles que vivem em áreas de risco. Estamos avançando nessa pauta de habitação graças à parceria com o governo federal e a Caixa Econômica, pois a casa própria representa dignidade e qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

Com um investimento de R$ 38 milhões provenientes do governo federal e R$ 22 milhões do governo do Estado, a construção dessas unidades habitacionais representa um avanço significativo para a população em situação de vulnerabilidade social, que terá acesso a moradia digna.

“Assinamos a contratação de mais 250 unidades habitacionais, como parte das mil casas populares destinadas ao bairro Cidade do Povo [em Rio Branco]. Temos um cronograma de 12 meses para a execução das obras, com a previsão de entrega das casas em 2025”, destacou o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago.