Marcus Alexandre leva multidão às ruas em caminhada no bairro São Francisco

O candidato da coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), realizou uma grande caminhada com sua militância na tarde de quinta-feira, 12, no bairro São Francisco, localizado na parte alta da capital do Acre. O evento atraiu uma multidão de apoiadores, que percorreram as ruas do bairro ao lado do candidato.

Durante a caminhada, Marcus Alexandre expressou sua gratidão pelo apoio recebido pela população da região e reafirmou seu compromisso com a solução de problemas locais, como o abastecimento de água e a pavimentação das vias. “A parte alta da cidade recebeu nossa campanha com muito carinho. Caminhamos no São Francisco, Vitória e Eldorado com nossos candidatos a vereadores e vereadoras e a militância, levando a mensagem de esperança e compromisso com o trabalho nesta região da cidade, que foi tão esquecida pela atual gestão”, declarou Alexandre.

O candidato emedebista destacou a importância do engajamento dos moradores durante os atos de campanha. “Obrigado, de coração, a todos que participaram. Gratidão aos moradores pelo carinho, confiança e apoio. Agora é 15”, concluiu.

A caminhada faz parte de uma série de atividades que o candidato tem realizado para se aproximar dos eleitores e apresentar suas propostas para a cidade, especialmente para as áreas mais carentes e que, segundo ele, foram negligenciadas pela administração atual.