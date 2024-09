Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 1,4 mil e guitarra Fender por R$ 1 mil

A Receita Federal em São Paulo vai promover no dia 30 de setembro um novo leilão regional de produtos apreendidos ou abandonados. A realização será por meio eletrônico e podem participar pessoas físicas (maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) e jurídicas regularmente constituídas, inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

As propostas serão recebidas das 8h do dia 23 até às 18h do dia 27 de setembro, e os lances devem acontecer às 10h do dia 30, horário oficial de Brasília.

A participação nos leilões eletrônicos da Receita Federal acontece exclusivamente por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal, com o uso de identidades digitais da conta GOV.BR [gov.br] com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Entre as mercadorias disponíveis estão celulares, itens eletrônicos e de informática, utensílios domésticos, relógios, peças de vestuário, instrumentos musicais, artigos esportivos e de toucador, e até veículos para circulação e sucata.

No total, são 160 lotes. O mais barato tem preço mínimo de R$ 180, e o mais caro, de R$ 500 mil.

Espalhados por cidades do estado de São Paulo, como Araraquara, Bauru, Guarulhos, Santo André e São Bernardo do Campo, os interessados podem visitar os em dias úteis, no período de 18 a 26 de setembro, mediante agendamento: endereços, horários e contatos para visita estão reunidos no edital do leilão.

Quem arrematar uma mercadoria, terá 30 dias para retirada. A Receita Federal não se responsabiliza pela entrega de itens do lote.

O pagamento das mercadorias arrematadas é feito somente através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros. Em comunicado, a Receita Federal alerta para transmissões ao vivo fraudulentas que simulam leilões de lotes apreendidos e para outros golpes envolvendo seu nome.

O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações podem ser encontrados na página da Receita.